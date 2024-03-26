Пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 миллионов рублей

Из них больше 227 миллионов пожертвовали обычные люди.

В России «Красный крест» (РКК) собрал почти 368 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибшим в теракте, который произошел в «Крокус Сити Холл». Из них больше 227 миллионов пожертвовали обычные люди. Об этом сообщают «Известия».

«Это беспрецедентный случай для сборов последних лет. Деньги удалось собрать всего за двое суток общими усилиями всей страны. Средства будут направлены на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал в этой страшной трагедии», — сообщили в РКК.

В организации добавили, что распределять деньги будет специально созданная комиссия с участием представителей власти, общественников и пострадавших.

Напомним, из-за теракта в «Крокусе» Газманов отменил концерт в Новосибирске.