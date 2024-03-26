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общество

Путин: «Мы знаем, чьими руками был совершен теракт в «Крокусе»

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время совещания со спецслужбами сказал, что известно, кто устроил теракт в Подмосковье, теперь нужно разоблачить заказчика.

Глава государства отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» утроили радикальные исламисты, остаются вопросы: действительно ли они решили нанести удар по России, почему террористы хотели скрыться на Украине и кто их там ждал.

Также Путин заявил, что в теракт в торговом центре может быть только одним звеном в серии преступлений воюющих с Россией руками киевского режима. По словам президента, бандиты хотели разлада в нашей стране, но люди показали единение.

Напомним, МЧС ликвидировали последствия пожара после теракта в подмосковном «Крокусе».

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Галина Чебыкина
Журналист

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