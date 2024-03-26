Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» завершен

26 марта спасатели завершили разбор завалов торгового центра в Подмосковье, где произошел теракт.

Об окончании аварийно-спасательных работ сообщили в МЧС.

Напомним, вооруженные бандиты ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта и открыли огонь по людям, затем устроили пожар. Известно о 139 жертвах теракта, среди них есть дети, пострадали больше 180 человек.

Ранее мы рассказывали, что жительница Новосибирска Олеся Храмойкина вместе со своей служебной собакой помогала искать людей, оказавшихся под завалами «Крокус Сити Холла». Овчарке Гансу всего пять месяцев, он обнаружил восемь тел и одного выжившего человека.