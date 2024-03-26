Родственники террориста Мирзоева съехали из своей квартиры в Новосибирске

В Новосибирске родственники подозреваемого в теракте Мирзоева съехали из квартиры.

Во время заседания в суде, куда привезли всех участников теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибло 139 человек, выяснилось, что один из террористов, 32-летний Далерджон Мирзоев, временно был прописан и проживал в Новосибирской области у своих родственников по адресу улица Зорге.

Однако после случившегося соседи семьи, где жил террорист, сообщили, что хозяева квартиры неожиданно уехали и со вчерашнего утра их больше никто не видел.