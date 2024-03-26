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общество

Шойгу назвал глупостью слухи о мобилизации для создания санитарной зоны

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Госдуме также отметили, что информация является слухом.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полной глупостью вопрос о необходимости дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны из-за обстрелов Белгородской области.

По его словам, такие идеи не имеют оснований.

Член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин также отметил, что информация о новой волне мобилизации в России не подтверждена. В российской армии есть резервы от частичной мобилизации.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области появилось постановление о весеннем призыве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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