В Новосибирской области появилось постановление о весеннем призыве

Подлежат призыву на службу граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

С 1 апреля 2024 года начинается весенний призыв на территории Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Весенний призыв будет длиться с 1 апреля по 15 июля 2024 года. По призыву на службу обязаны явиться граждане в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете и не имеющие ограничений по здоровью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область по нацпроекту получила 24 млрд рублей и улучшила развитие науки.