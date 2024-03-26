Следком просит арестовать мужчину, который предоставил квартиру для террористов

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте восьмого обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, речь идет о бизнесмене Алишере Касимове, которого подозревают в предоставлении напавшим квартиры в Путилкове для подготовки теракта.

Пресс-служба суда подтвердила получение ходатайства Следственного комитета об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на «Крокус Сити Холл». Предполагается, что Касимов предоставил квартиру одному из террористов. Его арестовали и доставили в суд.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, а ранения получили 182 человека. Подробности расследования пока не разглашаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появилось видео побега родственника террориста, устроившего стрельбу в Crocus City Hall.