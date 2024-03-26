Соседи террориста Мирзоева в Новосибирске рассказали о нем

В Новосибирске соседи рассказали о террористе Далерджоне Мирзоеве, который имел временную регистрацию в городе.

Мигрант был прописан у родственников с 21 октября 2023 года по 13 января 2024 года в Затулинском жилмассиве, известном как один из самых криминальных районов города.

Как рассказали Сиб.фм местные жители, Мирзоев приехал из Таджикистана к родственнику и работал в такси. Жители отметили, что он говорил на русском языке, но при задержании и в суде делал вид, что не понимает русского.

В ноябре мужчина исчез, предположительно уехав в Москву. Соседи отмечают, что его родственник был доброжелательным и всегда помогал соседям. После теракта, произошедшего в районе, где проживал Мирзоев, родные съехали с квартиры.

Соседи считают, что он скорее всего не скрывается от полиции, а переживает за свою семью из-за опасности возможных недоброжелателей, узнавших их адрес из интернета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме предложили провести референдум об отмене моратория на смертную казнь.