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общество

В Госдуме предложили провести референдум об отмене моратория на смертную казнь

Фото: Госдума РФ

Миронов предлагает вернуть смертную казнь для террористов, их пособников и педофилов.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой провести референдум о возможной отмене моратория на смертную казнь. Он считает, что референдум поможет выяснить общественное мнение на этот счет.

По словам Миронова, его позиция по этому вопросу всегда была однозначной: он выступает за введение смертной казни для террористов, их пособников и педофилов. Он считает, что они заслуживают наиболее строгого наказания за свои преступления.

Ранее в ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины.

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Игорь Кириченко
Журналист

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