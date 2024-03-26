Технолог Беляева рассказала о замедляющем старение шоколаде

Речь идет о сладости с высоким содержанием флавонолов.

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева рассказала, как шоколад может повлиять на процесс старения кожи. По ее словам, разумное его употребление продукта может пойти на пользу и даже замедлить данный процесс. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу», — объяснила специалист.

Вдобавок, как подчеркнула Беляева, в шоколаде содержатся витамины РР, В1, В2, которые улучшают цвет кожи лица и помогают в борьбе с преждевременным старением кожи.

«Всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи», — добавила она.

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