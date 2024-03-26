В 79 лет умерла актриса из фильма «Цыган» Соня Тимофеева

У актрисы была армия поклонников.

В эфире программы «МАЛАХОВ» Андрей Малахов рассказал, что актриса из фильма «Цыган» (1979) Соня Тимофеева скончалась. Ей было 79 лет.

Киноактриса умерла 14 марта, но об этом никто не знал. Малахов подчеркнул, что был последним, с кем общалась Соня. Он также сообщил, что ее хоронили три человека.

Муж актрисы обнаружил записку с информацией о том, что она завещает ему все самое дорогое, но ответ на вопрос подскажет ее могила.

Напомним, что 50-летний актер из «Бандитского Петербурга» Александр Карпухов скончался.