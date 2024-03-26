В Кузбассе школьница перевела мошенникам деньги с банковского счета матери

С банковской карты женщины списали 72 тысячи рублей.

В Кемерове 40-летняя местная жительница осталась без 72 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает Сибдепо.

Правоохранителям удалось установить, что списанию средств поспособстовала 11-летняя дочь женщины, которая решила поучастовать в розыгрыше от блогера, и для этого нужно было внести деньги.

В итоге несовершеннолетняя связалась с аферистом. Он уговорил девочку оформить кредит и перевести часть денег по указанному счету. Пока мама спала, юная кемеровчанка провела все манипуляции по указанию мошенника, после он удалил переписку в мессенджере и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Забайкалье мошенники под видом медиков выманивают деньги.