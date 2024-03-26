В ЛДПР опровергли информацию о снятии новосибирского актера Кологривого с роли Жириновского

В партии также отметили, что обсуждение кандидатуры Кологривого на роль неуместно «в эти скорбные дни».

В пресс-службе ЛДПР были опровергли сообщения о том, что актер Никита Кологривый лишен роли Владимира Жириновского в биографическом фильме из-за пьяного инцидента в баре. Об этом сообщает RT.

По словам представителей партии, обсуждение кандидатуры Кологривого на эту роль неуместно в свете недавних событий.

Режиссер байопика Александр Баранов подтвердил, что кастинг на роль еще не проводился. Решение о приглашении актера будет принято исходя из его актерского мастерства, а не прошлых событий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за драки в баре новосибирский актер Никита Кологривый лишится роли Жириновского.