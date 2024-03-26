В Новосибирске и области выросла заболеваемость коклюшем

В прошлом году было зарегистрировано 1176 случаев заболевания.

В Новосибирской области за прошедший год зарегистрирован значительный рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает ТАСС.

По данным внештатного специалиста по иммунопрофилактике регионального минздрава Татьяны Ивлевой, количество случаев заболевания увеличилось более чем в десять раз. В 2023 году было зафиксировано 1176 случаев заболевания, в то время как в 2022 году их было около ста.

Эксперт отметила, что такой рост связан как с увеличением случаев заболевания, так и с улучшением диагностики. Она также указала на недостаточность в системе национального прививочного календаря, где не предусмотрены прививки против коклюша для детей старшего возраста и взрослых.

Вакцинация от коклюша согласно календарю проводится у детей в 3 месяца, а ревакцинации – в 4,5, 6 и 18 месяцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска четыре раза пожаловались в мэрию на неочищенные крыши в 2024 году.