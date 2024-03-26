Жители Новосибирска четыре раза пожаловались в мэрию на неочищенные крыши в 2024 году

В мэрии Новосибирска рассказали: как прошёл сезон чистки кровель от снега и сосулек: сами жители почти перестали жаловаться чиновникам, но те вынесли коммунальщикам 20 предостережений.

Как рапортовали в мэрии Новосибирска, все сто процентов крыш многоэтажек в столице Сибири были очищены от снега и сосулек до 20 марта. В горадминистрации составили план по чистке 3 808 крыш многоквартирных домов ещё зимой.

А уже с середины февраля сотрудники Комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии объезжают новосибирские дворы – к 20 марта были проверены 730 высоток.

«Управляющим организациям объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований по содержанию кровель и придомовых территорий», – рассказали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

При этом особое внимание коммунальщиков было рекомендовано уделить ветхому жилому фонду в Новосибирске. Чиновники предупредили о личной ответственности каждого директора УК. Может быть, именно поэтому особых нареканий не было.

«Письменных обращений от жителей города по вопросам очистки от снега крыш в 2024 году в департамент не поступало,

- заявили в департаменте ЭЖКХ. – По информации общественной приёмной мэра города Новосибирска, в общественную приёмную мэра с жалобами на неочищенные крыши в марте 2024 года поступили одно письменное обращение и три обращения в устной форме в информационно-справочную телефонную службу мэрии».

Все жалобы были отработаны – после этого УК почистили проблемные крыши, о чём отчитались в мэрию Новосибирска. Следует отметить, что в 2024 году нареканий на чистку крыш стало меньше.