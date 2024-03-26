В Новосибирске УК получили предостережения из-за 20 неочищенных крыш

В мэрии Новосибирска на запрос Сиб.фм ответили, что все крыши уже очищены от наледи и снега. В 20 случаях коммунальщики получили предостережение после зимних и весенних проверок контролирующих инспекций.

Ещё неделю назад, в середине марта, новосибирцы показывали крыши, заваленные снегом. На опасные шапки жаловались жители левобережья. На улице Римского-Корсакова были дома, с которых свисали сосульки длинной в несколько десятков сантиметров.

Сиб.фм решил узнать в мэрии: как идёт сезон борьбы с сосульками и наледью. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска рассказали, как коммунальщики соблюдают «Правила благоустройства территории города».

«Контрольным органом, обеспечивающим организацию и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства являются администрации районов (округа по районам) города Новосибирска, – сказано в ответе пресс-службы мэрии Новосибирска.

– Сброс снега с крыш с наружным водоотводом, козырьков, карнизов, балконов и лоджий должен быть осуществлен немедленно с момента достижения толщины снежного покрова 30 см, а при оттепелях — 10 сантиметров. Выполнение этих работ должно осуществляться немедленно».

Ещё в январе этого года в мэрии Новосибирска утвердили график, согласно которому должна вестись уборка крыш. В горадминистрации поручили завершить этот процесс к 15 марта. К этому моменту должны были быть очищены все 3808 скатных кровель.

«На 15.03.2024 был проведен сброс с 3762 кровель, что составило 99 %. А полный сброс завершен к 20 марта», – отмечают в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Такого эффекта удалось добиться также благодаря тому, что с середины февраля сотрудники Комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии объезжают новосибирские дворы. К 20 марта они осмотрели крыши 730 многоквартирных домов в городе.

«Управляющим организациям объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований по содержанию кровель и придомовых территорий»,

- добавляют в мэрии Новосибирска.

Также в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска отметили, что письма собственникам и Управляющим компаниям о необходимости уборки снега с крыш начали рассылать ещё зимой. При этом особое внимание коммунальщиков было рекомендовано уделить ветхому жилому фонду в Новосибирске.

«Руководители управляющих организаций также были проинформированы, что они несут персональную ответственность за своевременный сброс снега с кровель и очистку карнизов жилых домов от снежных навесов и льдообразований», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.