В Новосибирске мясника-мигранта боятся продавцы рынка

Мигрант часто слушает экстремистские проповеди.

Жительница Новосибирска, работавшая продавцом мясного отдела на рынке в центре города, приняла решение уйти с работы из-за страха за свою жизнь. Причиной этого стали радикальные взгляды и выраженная ненависть к русским со стороны ее коллеги-мигранта из Таджикистана по имени Далерджон Ачилов. Об этом пишет Infopro54.

Оксана, работавшая на рынке уже более 5 лет, обратила внимание на странное поведение Далерджона после того, как он начал открыто проявлять агрессию к русским бойцам, включая её сына, служащего на СВО. Эта ситуация вызвала у неё страх и беспокойство за свою безопасность.

После нескольких инцидентов, произошедших в марте, Оксана обратилась в полицию и миграционный центр с жалобой на поведение Далерджона. Однако предприниматель, нанявший мигранта, не собирается его увольнять.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области правительство обновляет подвижной состав пригородного транспорта.