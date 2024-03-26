В Новосибирске на экранах билбордов транслируют журавлей в память о жертвах теракта

В память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» запустили трансляцию летящих белых журавлей.

В связи с терактом, произошедшим 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» Подмосковья по всей стране на улицах запустили трансляцию проекции улетающих белых журавлей.

«Первая проекция появилась на стене “Крокус Сити Хoлл”, где 22 марта произошел теракт. К акции присоединяются и другие регионы страны, в том числе Новосибирская область», — прокомментировало правительство Новосибирской области.

Напомним, что в память о жертвах теракта были приспущены флаги на территориях иностранных посольств: США, Германия, Швеция, Венгрия.