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проиcшествия

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова загорелась квартира

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на 4-м этаже девятиэтажного дома № 194/3 на улице Бориса Богаткова произошел пожар в одной из квартир.

Поо информации от очевидцев, спасатели уже эвакуировали трех человек, в том числе одного неходячего пожилого мужчину. Об этом пишет телеграм-канал АСТ-54.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о задымлении в подъезде дома поступило в 16:31. Дополнительно из подъезда были эвакуированы еще два жителя.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска вынес приговор жителю Красноярска, который пытался сбыть 1,3 кг наркотиков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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