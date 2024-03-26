В Новосибирске на улице Бориса Богаткова загорелась квартира

В Новосибирске на 4-м этаже девятиэтажного дома № 194/3 на улице Бориса Богаткова произошел пожар в одной из квартир.

Поо информации от очевидцев, спасатели уже эвакуировали трех человек, в том числе одного неходячего пожилого мужчину. Об этом пишет телеграм-канал АСТ-54.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о задымлении в подъезде дома поступило в 16:31. Дополнительно из подъезда были эвакуированы еще два жителя.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска вынес приговор жителю Красноярска, который пытался сбыть 1,3 кг наркотиков.