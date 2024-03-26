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общество

В Новосибирске назвали дату начала метеорологической весны

Фото: Сиб.фм

Синоптики назвали точную дату начала метеорологической весны в Новосибирской области.

Как сообщает VN.ru, ссылаясь на слова сотрудника Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске установится положительная среднесуточная температура только в середине апреля. До этого времени в области будут происходить скачки температуры — ночью ожидается минусовая температура, а днем теплая.

Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова отметила, что 27 и 28 марта будет плюсовая температура, однако уже 29 числа она будет нестабильной и ночью вновь ожидается похолодание.

Поэтому, по ее словам, метеорологическая весна с ночным переходом через ноль градусов наступит не раньше середины апреля.

Напомним, что в Новосибирске опубликован прогноз погоды на апрель 2024 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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