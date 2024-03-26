В Новосибирске приговорили мигранта-вымогателя за разбойное нападение на автовладельца

Новосибирский областной суд не стал смягчать срок мигранту-вымогателю и его напарнику, которые напали на владельца автомобиля, и получили солидные сроки за разбой.

20-летние мигрант Файзали Бабаханов и Андрей Белобородов поехали выбивать долг с владельца «Nissan Wingroad» через 10 дней после ДТП. Ему назначили встречу 21 октября 2022 года на улице Полтавской в Ленинском районе. Свою жертву напарники выманили из машины. У мужчины они потребовали отдать 70 000 рублей.

«Бабаханов нанёс вышедшему из машины удар кулаком в область лица, от этого он почувствовал физическую боль, после это Бабаханов и Белобородов, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, нанесли удар по ногам мужчины, от чего тот упал на землю, — говорится в материалах уголовного дела. – Бабаханов и Белобородов, действуя группой по предварительному сговору, стали наносить множественные удары по телу Б., в том числе по голове, причиняя тем самым мужчине физическую боль».

Жертва налётчиков говорит, что разбойники угрожали ему предметом, похожим на пистолет. Потом автовладельца посадили на заднее сиденье и даже довезли до нужного адреса – до дома №30 на улице Волховская. Бабаханов угрожал пистолетом автовладельцу и заявил, что машину вернёт после того, как Б. отдаст ему 70 000 рублей.

На автомобиле "Nissan Wingroad" криминальный дуэт скоро скрылся. Однако скоро мигрант с напарником были задержаны. Налётчикам вменили обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ. Ленинский районный суд признал обоих виновными в разбойном нападении. Файзали Бабаханов получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима. Его напарник получил больше, так как был уже судим.

"Белобородову А.О. назначить наказание в виде 4 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Белобородова под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевшего удовлетворить",

– сказано в приговоре Ленинского районного суда.

В общей сложности потерпевшему вымогатели должны возместить порядка 300 тысяч рублей, но они не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. Однако приговор устоял.

"Приговор вступил в законную силу, доводы осужденных об отсутствии умысла на хищение автомобиля потерпевшего, отклонены", – прокурор апелляционного отдела Ирина Данилова.

Напомним, среди мигрантов разгул преступности вырос в последнее время – было даже решено создать специальный отдел в Следственном комитете России.