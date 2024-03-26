В Новосибирске продается коттедж с водопадом и тренажерным залом

В Новосибирске в частном секторе Дзержинского района выставлен на продажу коттедж с водопадом за 29 миллионов рублей.

Площадь дома составляет 390 квадратных метров. Он расположен на земельном участке в пять соток и имеет два этажа.

Внутри коттеджа есть несколько спален, гостиная с камином, тренажерный зал, детская игровая комната, сауна с небольшим бассейном для отдыха. Дом прошел свежий ремонт, поэтому новым владельцам не потребуются дополнительные вложения. Часть мебели останется от предыдущих хозяев.

В интерьере также присутствуют разнообразные картины и фотообои.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске коттедж недалеко от пляжа продают за 72 млн.