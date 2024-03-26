В Новосибирске рассказали, кого не пускают на «Гастрокорт» в грязной одежде

На «Гастрокорте» в Новосибирске ужесточают правила по одежде.

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов сообщил, что все чаще отказывают во входе посетителям в грязной одежде. По его словам, каждый день пытается проникнуть на фудкорт от 10 до 30 человек в неопрятном виде, но эта проблема сокращается с каждым месяцем.

Недавно одна пользовательница сервиса отзывов поделилась негативным опытом, когда ее мужа из-за нечистой куртки поначалу не пустили на «Гастрокорт». По словам женщины, после того как муж снял куртку, их все же пропустили, но настроение было испорчено.

Алексей Виноградов пояснил, что чаще всего просит посетителей с неопрятной одеждой снять куртки и объясняет им, почему это необходимо. Он также отметил, что в выходные многие приходят на свидание в вечерних нарядах, поэтому важно сохранять чистоту и порядок на «Гастрокорте».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области появилось постановление о весеннем призыве.