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проиcшествия

В Новосибирске с прогулки не вернулась школьница в малиновых штанах

Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске ищут девятилетнюю Ангелину Яковлеву, не вернувшуюся домой с прогулки.

Девочка пропала в Ленинском районе 25 марта. Ориентировку на ее поиски опубликовали волонтеры штаба «ЛизаАлерт» АО Новосибирской области.

Приметы Ангелины: рост 135 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелено-голубые. Она была одела в малиновые штаны, разноцветную куртку с рисунком из листьев, белые сапоги и серую шапку.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что в Октябрьском районе Новосибирска пропала 12-летняя девочка. С 24 марта ее местонахождение неизвестно.

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Галина Чебыкина
Журналист

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