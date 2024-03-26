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вчера 22:20
общество

В Новосибирске убрали пешеходный переход у института

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По словам городских властей, он нарушал ГОСТ.

В мэрии Новосибирска объяснили решение об удалении пешеходного перехода у дома №2 по улице Академика Ржанова. Об этом сообщает мэрия.

Демонтаж дорожных знаков был осуществлен в январе 2024 года из-за нарушения требований ГОСТа Р 70716-2023 «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования».

Для соблюдения норм безопасности необходимо оборудовать тротуары. В настоящее время планов по восстановлению пешеходного перехода нет.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса рекомендовал использовать нерегулируемый пешеходный переход, который расположен в 150 метрах от дома №2 по улице Академика Ржанова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области выросла заболеваемость коклюшем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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