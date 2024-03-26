В Новосибирске запустят две новые электрички

Две новые электрички серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для перевозки пассажиров.

Они будут курсировать на маршруте Новосибирск — Черепаново, а также до Барабинска и Татарска. Новые поезда разгоняются до 120 километров в час, оснащены местами для людей на коляске, а также держателями для велосипедов.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что до конца текущего года в Новосибирскую область поступят еще 4 электропоезда серии ЭП2ДМ.

По словам Грицая, к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от общего парка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске убрали пешеходный переход у института.