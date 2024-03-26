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вчера 23:30
общество

В Новосибирской области рыбаков призывают заканчивать сезон зимней рыбалки

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Опасность ещё и в том, что с рыбаков пример берут дети.

Спасатели МАСС обратились к рыбакам Новосибирской области с призывом прекратить зимнюю рыбалку из-за высокого риска провалится под лед.

Они отметили, что наличие рыбаков на льду может создать ложное впечатление безопасности у детей, что может привести к трагическим последствиям, поскольку дети не обладают такими же шансами выживания, как взрослые, при провале под лед.

Учитывая наступление весенних каникул, спасатели призывают родителей принять меры предосторожности и не допускать детей на хрупкий лед.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустят две новые электрички.

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Игорь Кириченко
Журналист

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