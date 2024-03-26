В новосибирском вузе эвакуировали 700 человек

Из-за замыкания проводки в НГТУ НЭТИ эвакуировали 700 человек.

По данным МЧС Новосибирской области, в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ эвакуировали 700 человек из корпуса.

“В 13:03 на пульт пожарной охраны поступило сообщение через систему автоматической пожарной сигнализации. В кабинете учебного корпуса НГТУ по ул. Немировича-Данченко на 6 этаже произошло короткое замыкание электропроводки”, — передало ведомство.

Уточняется, что до момента приезда МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 700 человек, после чего пожарные проверили помещения и не обнаружили признаков горения.

Напомним, что житель Новосибирска сгорел в доме, где было прописано 37 человек.