Житель Новосибирска сгорел в доме, где было прописано 37 человек

В Новосибирске сгорел дом на 37 прописанных жильцов.

Во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин сообщил о том, что в городе сгорел дом, в котором было прописано 37 человек.

К сожалению, хозяина дома спасти не удалось во время происшествия.

Однако Александр Ерохин уточнил, что в данной ситуации причиной возгорания могло стать употребление алкоголя и несоблюдение мер безопасности.

Напомним, что эксперты мэрии Новосибирска составили методичку о пожарной безопасности.