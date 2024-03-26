Выяснились подробности массовой ночной стрельбы под Новосибирском

Полицейские ищут устроивших массовую стрельбу в селе Каменка под Новосибирском – местные жители утверждают, что они и раньше устраивали дебоши.

Ночные выстрелы 26 марта раздавались в микрорайоне Олимпийской Славы. Как говорят очевидцы, орудовала банда нерусских.

«Они очень сильно матерились. Было две какие-то враждующие группировки. Один из парней бегал по парковке и кричал: «я тебя убью!» Потом он начал стрелять в оппонентов, — рассказывает местный житель Виктор. – Всё это длилось минут 15, потом машина с мужчинами отъехала. Они продолжили стрелять, но уже ближе к дороге, проезжей части».

Также местные жители считают, что полиция ехала слишком долго. Особенно это происшествие взбудоражило жителей посёлка Каменка после событий в «Крокус Сити Холле».

«Думали, полиция будет быстрее реагировать на подобные вызовы. Хотя бы в течение недели, — говорит Анастасия.

– Однако все участники перестрелки место происшествия успели покинуть».

Другие же очевидцы считают, что подобные вооружённые разборки для посёлка Каменка — дело привычное. Особое внимание на произошедшую стрельбу, по мнению коренных жителей, свидетели обратили внимание из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Более подробно их доводы вы найдёте в этом материале.