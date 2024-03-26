Жители Новосибирской области назвали детей Благородная, Дар Бога и Венец

Супруги назвали своих детей именами, значение которых — Благородная, Дар Бога и Венец.

Как сообщает портал VN.ru, у семьи из Маслянинского района Новосибирской области 5 марта родилась тройня — Алиса, Матвей и Степан.

В отделе ЗАГС Маслянинского района 22 марта состоялась церемония имянаречения, где родители тройни поставили подписи в Книге о наречении имени и получили три свидетельства о рождении. Их также поздравили председатель совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Ярманов, директор районного центра соцподдержки населения Светлана Герасимова и представители бизнес-компаний.

Уточняется, что своих детей супруги назвали не просто так, их имена означают Благородная, Дар Бога и Венец.

Напомним, что Новосибирский ЗАГС назвал самые популярные имена детей за февраль 2024 года.