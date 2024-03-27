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общество

24,5 млрд получила Новосибирская область на научно-технологическое развитие

Фото: Сиб.фм

Новосибирская область получила 24,5 миллиарда рублей на научно-технологическое развитие.

На заседании Совета по научно-технологической политике в Правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников совместно с коллегами обсудил проект комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию региона.

В ходе заседания он отметил, что Новосибирская область является одним из двадцати регионов, которым было поручено в числе первых разработать подобные программы.

Также заместитель губернатора Ирина Мануйлова представила доклад о концепции комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию Новосибирской области, сообщив, что общий объем средств, привлеченных по линии национального проекта "Наука и университеты", в 2023 году составил 24,5 миллиарда рублей.

Напомним, что строительство первой очереди кампуса НГУ завершают в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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