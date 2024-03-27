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общество

Адвокат объяснил кризисом возраста молчание Пугачевой после теракта в Подмосковье

Фото: Алла Пугачева NEWS

Адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание примадонны после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле».

Как сообщили в «Федерал Пресс», юрист считает, что артистка может находиться в «кризисе своего возраста».

«Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — поделился мыслями Алешкин.

Он подчеркнул, что подобное поведение не может не вызывать сожаление, и добавил что артист должен быть со своим зрителем, невзирая на противоречия.

Ранее мы рассказывали, что не отреагировавшая на теракт в Подмосковье Пугачева посочувствовала украинской певице и вызвала негодование со стороны поклонников.

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Галина Чебыкина
Журналист

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