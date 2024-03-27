Новосибирский юрист Севрюгин заявил, что школьнице грозит уголовная ответственность за высмеивание теракта в «Крокусе»

Что грозит школьнице из элитной школы Новосибирска за высмеивание теракта в «Крокусе»?

После теракта в Подмосковном ТЦ «Crocus City Hall», где четверо террористов убили 139 человек, в новосибирских соцсетях появилась видеозапись с ученицей элитной гимназии «Горностай». На кадрах школьница высмеяла трагедию.

«Гори, Крокус Холл, ты гори, всё, что ты мне дарил. Я не буду скучать», — спела она.

В комментариях под видео люди оказались крайне недовольны поведением школьницы. Большая часть комментаторов грубо высказывается в адрес девочки.

Позже появилась другая видеозапись с извинениями. На ней ученица гимназии попросила прощения.

«Я осуждаю свои слова. Я сожалею о произошедшем, я сочувствую семьям погибших. Правда, мой "вкид" был ужасным», — сказала девушка.

Несмотря на извинения, неизвестный взломал телеграм-канал школьницы и удалил все её публикации.

В образовательном центре корреспонденту Сиб.фм сообщили, что не будут комментировать инцидент. Руководство порекомендовало обратиться в департамент образования региона.

Новосибирский юрист Никита Севрюгин рассказал корреспонденту Сиб.фм, что из-за насмешки над терактом подростку может грозить уголовная ответственность.

«В зависимости от использованных формулировок, их значения, направленности, девочке может грозить ответственность по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет")», — пояснил юрист.



По данной статье предусматривается санкция до 7 лет лишения свободы, либо штраф до миллиона рублей.



Напомним, Сиб.фм побывал на адресе дома, где жил глава террористов, устроивших бойню в Crocus City Hall.