«Нам страшно». Репортаж из дома в Новосибирске, где жил главарь банды террористов Crocus City Hall

Силовики возле дома, побег родственников и страх жителей – репортаж Сиб.фм из дома, где был прописан террорист Crocus City Hall Далерджон Мирзоев.

После теракта в подмосковном Crocus City Hall, где погибли 139 человек, стало известно, что один из обвиняемых, главарь банды 32-летний Далерджон Мирзоев был прописан у родственника в Новосибирске. Судя по сводке, появившейся в интернете, в столице Сибири он был прописан с 21 октября 2023 года по 13 января 2024 года.

Корреспондент Сиб.фм побывал на Затулинском жилмассиве в Кировском районе, который считается одним из криминальных районов города – здесь жил террорист.

Приехал из Таджикистана

Как рассказали жители дома на улице Зорге, Далерджон Мирзоев приехал из Таджикистана к родственнику, который проживал в этом доме с семьей. Будущий террорист работал в такси. Собеседники отметили, что мигрант говорил на русском языке, хотя на суде и в момент задержания делал вид, что никого не понимает.

В ноябре, по словам местных жителей, он куда-то пропал. Предположительно, уехал в Москву. Большинство жителей его даже не видели, либо не запомнили, так как в их районе много мигрантов. Другие предполагают, что Далерджон Мирзоев был просто прописан у родственника, а жил в другом месте.

Родственник террориста

Больше удалось узнать о мужчине, прописавшем Далерджона к себе домой. Никто из респондентов Сиб.фм не пожаловался на семью, живущую на первом этаже.

По их словам, родственник Мирзоева жил с женой и детьми, всегда здоровался и приходил на помощь к соседям.

«Его жена — добрая женщина, всегда была с детьми. И хозяин очень доброжелательный, всегда поможет, приветливый человек. Ничего плохого сказать не могу», — кротко описал портрет соседа новосибирец Сергей.

По его словам, после теракта в дом стали приезжать силовики.

«В первый день после трагедии жена, вроде, уезжала вместе со следователями», — вспоминает мужчина.

После этого, по словам жителей дома, правоохранители вновь приходили к мужчине, но уже не застали его.

«25 марта около 21:30 они приезжали, но соседа уже не было дома», — вспоминает мужчина.

По словам собеседников, сосед собрал вещи и вместе с семьей покинул квартиру около 23:00 часов. Это попало на камеру видеонаблюдения. Видеозапись оказалась в распоряжении редакции Сиб.фм.

На кадрах видно, как молодой мужчина придерживает дверь, чтобы его жена вместе с тремя детьми вышли из подъезда. Стоит отметить, что на его лице видно небольшую тревогу.

Соседи считают, что он не скрывается от правоохранителей, а просто боится за жизнь семьи.

«Его адрес выложили в интернете. Считаю, что он спасает жену и детей. Скорее всего перебрался к родственникам. Не думаю, что он прячется от полиции. Представьте, сколько может появиться недоброжелателей, которые захотят пойти мстить», — высказался сосед родственника террориста.

Однако есть второе видео, снятое за час до «побега» семьи. На нем видно правоохранителей, стучащихся в окно квартиры, где жил родственник террориста. Сотрудник замечает в квартире небольшой свет.

«Похоже в коридоре горит», — комментирует на видео полицейский.

Но правоохранителям никто не открывает, они докладывают эту информацию и уходят.

«В квартире никто не открывает. Соседи тоже не открывают, домофоны не работают», — сообщил он по телефону.

После этого сотрудники полиции ушли. Была ли семья дома, неизвестно.



Большинство жителей дома узнали о том, что рядом с ним жил массовый убийца только из СМИ и после трагедии. Они надеются, что в их доме нет уже таких спящих «ячеек».

«У нас такое, в моём доме. Просто ужасно. Я ходила в шоке после теракта, не могла работать, плакала. А когда из СМИ узнала, что он еще и в моём доме жил, то стало жутко. До сих пор живём в страхе», — поделилась женщина из другого подъезда на улице Зорге.

Еще один мужчина также узнал о Мирзоеве из новостей. По его словам, он его никогда не видел.

«Неприятно, конечно, что он жил рядом с нами», — рассказывает новосибирец.

Зачем Мирзоев совершил теракт?

Далерджон Мирзоев после задержания пояснил силовикам, что жил в хостеле с неким Мухаммадом. Он познакомился в телеграм с мужчиной, представившимся Абдуллой. Гражданин заявил, что они собирались работать в такси и поэтому приобрели автомобиль «Рено».

Другой террорист во время допроса рассказал, что общался с проповедником, который позже предложил пойти убивать людей за 500 000 рублей.

На данный момент, официальной версии теракта пока нет.

Напомним, 22 марта четыре террориста ворвались в Crocus City Hall, где открыли огонь по всем, кто попадался на их пути. Они не жалели ни женщин, ни детей. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Боевики подожгли и зал, после чего скрылись на автомобиле. Они сумели доехать до границы Украины, но их смогли поймать силовики.

Также стало известно о новых подозреваемых по делу. 25 марта Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича — обвиняемых в причастности к теракту в Crocus City Hall отправили в СИЗО до 22 мая.