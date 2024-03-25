Террорист Мирзоев жил в самом криминальном районе Новосибирска

«Главарь» террористов, убивших 137 человека в Crocus City Hall, был прописан в Новосибирске.

Жители Новосибирска рассылают сводку с данными террориста, который входил в группу людей, устроивших теракт в Подмосковье, на это обратил внимание Сиб.фм

По словам соседей, Мирзоев с октября 2023 года по 13 января жил в Кировском районе на улице Зорге, 221. Ранее в управлении МВД заявляли, наибольшее число преступлений, которые совершили мигранты, зафиксировали в Кировском и Ленинском районах города.



Там Мирзоев проживал у родственника и имел временную прописку. Предварительно, Далерджон работал в Новосибирске в такси. Во время вынесения меры пресечения в московском суде, он заявил, что не знает русский язык.

Соседи также отметили, что хозяин квартиры, в которой жил террорист, не выходит на связь. По их словам, 24 марта его вызвали на допрос, а с утра, 25 марта, он уехал вместе с женой и ребёнком.

Напомним, Мирзоева и его подельников отправили в СИЗО. На них возбудили уголовное дело по факту теракта, им грозит пожизненное заключение.

Как ранее писал Сиб.фм, группа вооруженных людей 22 марта 2024 года устроила стрельбу в зале перед началом концерта группы «Пикник» в Подмосковье. По последним данным, погибло 137 человек, более 180 получили ранения.