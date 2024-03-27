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общество

Депутат Миронов предложил провести референдум о снятии моратория на смертную казнь

Фото: Госдума РФ

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой провести референдум о возможной отмене моратория на смертную казнь.

Он считает, что референдум поможет выяснить общественное мнение на этот счет.

По словам Миронова, его позиция по этому вопросу всегда была однозначной: он выступает за введение смертной казни для террористов, их пособников и педофилов. Он считает, что они заслуживают наиболее строгого наказания за свои преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что соседи террориста Мирзоева в Новосибирске рассказали о нем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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