Депутат Миронов предложил провести референдум о снятии моратория на смертную казнь

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой провести референдум о возможной отмене моратория на смертную казнь.

Он считает, что референдум поможет выяснить общественное мнение на этот счет.

По словам Миронова, его позиция по этому вопросу всегда была однозначной: он выступает за введение смертной казни для террористов, их пособников и педофилов. Он считает, что они заслуживают наиболее строгого наказания за свои преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что соседи террориста Мирзоева в Новосибирске рассказали о нем.