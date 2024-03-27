Глава ФСБ: Украина может быть причастна к теракту в «Крокус Сите Холле»

По информации от задержанных, Украина может быть причастна к страшной трагедии в «Крокус Сите Холле».

В Telegram-канале журналиста ВГТРК появился фрагмент беседы, в котором глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что исламисты не могли самостоятельно подготовить масштабный теракт в Подмосковье, поэтому в их действиях прослеживается «украинский след».

«Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это», — сказал глава ФСБ РФ.

Также, по его словам, сейчас продолжается следствие для подтверждения данной информации.

«Поскольку сами бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины, по нашей предварительной информации, их там ждали», — добавил Александр Бортников.

Напомним, что 22 марта текущего года в концертный зал «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные преступники перед выступлением группы «Пикник» — они были в камуфляже и без масок. Террористы начали расстреливать людей в упор и бросали зажигательные шашки. По официальным данным, на сегодняшний день насчитывается 139 жертв теракта.