Количество погибших, разбор завалов: что известно о теракте в Крокус Сити Холл 27 марта

Сиб.фм собрал актуальную информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», известную на утро 27 марта.

Стрельба и пожар произошли в торговом центре вечером 22 марта. В концертный зал перед выступлением «Пикника» ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным, жертвами стали 139 человек, пострадали больше полутора сотен посетителей ТЦ. 24 марта стало днем общенационального траура.

Четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Бандиты — иностранцы, их поместили в СИЗО, как и еще нескольких их подельников, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. Обвиняемый в террористическом акте, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, возглавлял группу из четырех террористов, которые совершили это ужасное преступление.

В России «Красный крест» (РКК) собрал почти 368 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибшим в теракте, который произошел в «Крокус Сити Холл». Из них больше 227 миллионов пожертвовали обычные люди.

26 марта спасатели завершили разбор завалов торгового центра в Подмосковье, где произошел теракт. В ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины.