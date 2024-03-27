Кушанашвили назвал новосибирского актера Кологривого дураком

На YouTube-шоу «Каково?!» шоумен Отар Кушанашвили выразил свое мнение о поведении актера Никиты Кологривого после скандала в новосибирском баре.

Кушанашвили считает, что Кологривый повел себя неправильно, не извинился перед поклонниками и должен был сразу же признать свою ошибку. Он назвал актера дураком.

Шоумен также отметил, что сам не раз попадал в подобные инциденты и считает, что актер должен был проявить больше сознательности и ответственности.

Он выразил сожаление о том, что видел только уровень актерского таланта, аналогичный поведению своего кота, который выпрашивает еду.

Ранее мы писали, что в Новосибирске скандальный актёр Никита Кологривый вышел на свободу.