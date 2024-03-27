В Новосибирске скандальный актёр Никита Кологривый вышел на свободу

Актер быстро сел в машину и уехал.

В Новосибирске выпустили на свободу актера нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм.

Отметим, что перед тем, как выпустить Кологривого, полиция попросила всех отойти подальше от входа в ИВС. Скандальный актер быстро вышел из здания, сел в машину и уехал. На вопросы журналистов отвечать не стал.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском баре. Он укусил за ногу сотрудницу заведения и пытался устроить драку.

За этот инцидент актеру назначили 7 суток ареста. Однако прокуратура настаивала на аресте в 15 суток.

В суде Кологривый просил, чтобы его помиловали. Однако суд отказал ему даже в индивидуальной камере и он сидел в четырехместной на общих основаниях.