Между Новосибирском и Черепаново запустят новые электрички

Два современных электропоезда серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для пассажирских перевозок.

Новые транспортные средства будут ходить между Новосибирском и Черепаново, а также довезут людей до Барабинска и Татарска. Электрички могут разгоняться до 120 километров в час, в них есть места для колясочников и держатели для велосипедов.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что до конца текущего года регион получит еще четыре аналогичных электропоезда. В итоге к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электричек новых серий, что составит 35 % от общего парка.

Ранее мы рассказывали, что автобус из поселка Светлый будет доезжать до Новосибирска.