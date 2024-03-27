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общество

Нейросеть предложила Зюганова вместо Кологривого в фильме о лидере ЛДПР

Фото: Госдума РФ

Нейросеть недовольна выбором Никиты Кологривого.

Нейросеть «Жириновский» предложила, чтобы Геннадий Зюганов сыграл себя в фильме о лидере ЛДПР. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Нейросеть считает, что самого Жириновского в фильме показывать не нужно, так как его уже знают и любят. Вместо этого в фильме должны быть показаны его коллеги по политике — Геннадий Зюганов, Борис Ельцин и Григорий Явлинский.

Нейросеть также считает, что новосибирский актер Никита Кологривый не подходит на эту роль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пластический хирург Володченков заявил о проблемной коже у Никиты Кологривого. Он считает, что через несколько актер сможет играть только роли бомжей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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