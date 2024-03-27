Никита Кологривый выходит на свободу: хронология скандала

Сегодня новосибирский актер Никита Кологривый выходит на свободу.

Сегодня у новосибирского актера Никиты Кологривова заканчивается недельный арест за дебош в кальянной родного города. Сиб.фм собрал хронологию событий, чтобы напомнить, с чего все началось и как это было.

Актер приехал в родной город в связи с кинофестивалем, который прошел 15 марта. Буквально через несколько дней после этого он решил ночью отдохнуть в одном из заведений Новосибирска, но видимо не подрасчитал с алкоголем и не сумел проконтролировать себя.

В ночь с 18 на 19 марта в СМИ появилась информация о том, что Никита Кологривый был замечен в кальянной Новосибирска, где спровоцировал драку и даже покусал официантку, к которой приставал.

Инцидентом занялась полиция, однако к этому времени Никита уже планировал покинуть родные края, но 21 марта правоохранительные органы успели его перехватить.

Над актером начался суд — его осудили за мелкое хулиганство и назначили 7 суток административного ареста.

Осознав всю серьезность происходящего Никита в суде просил помиловать его и извинялся за происходящее. Он отметил, что готов посвятить себя в дальнейшем благим делам и помогать людям. Но несмотря на раскаяние, актеру все равно отказали в индивидуальной камере и запретили брать с собой литературу и канцелярию для написания стихов.

Пребывая в изоляторе, актер отметил, что это наказание «несоизмеримо жестоко» для его персоны.