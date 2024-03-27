Новосибирец снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ

Актер из Новосибирска сыграл сварщика в сериале на ТНТ.

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что актер Александр Караваев из Новосибирска сыграет роль сварщика и лучшего друга главного героя сериала, который выйдет уже 8 апреля.

“Никогда не приходилось играть сварщиков, хотя мой отец в молодости прекрасно владел этой профессией”, – поделился Александр.

По сюжету сериала обычный работяга хочет попробовать себя в киберспорте и поучаствовать в соревнованиях, где на кону стоит 2 млн рублей. Во время процесса становления настоящим киберспортсменом главного персонажа все активно начинают поддерживать, особенно его друг, которого и играет новосибирский актер.

Напомним, что ТНТ приглашает спортивных новосибирцев на новое шоу с Ляйсан Утяшевой.