Общественный совет Новосибирска просит освободить министра Архипова

Главу регионального ведомства Дениса Архипова просят освободить.

Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области просит освободить главу регионального ведомства Дениса Архипова, которого ранее задержали по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Это было связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

В связи с выдвинутыми обвинениями прокуратура высказалась относительно ситуации, уточнив, что речь идет о банковской гарантии на сумму 220 млн рублей, которую региональный оператор предоставил при заключении 10-летнего контракта. Министр ЖКХиЭ Архипов не потребовал возврата указанных средств в бюджет, несмотря на то, что компания ООО «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства.

После вынесения приговора общественники обратились к председателю областного суда Людмиле Симанчевой, заявив, что хотят справедливого решения со стороны суда. Они отметили заслуги главы ведомства, а также указали на то, что он хороший человек.