Министр ЖКХ НСО Архипов не признает вину в злоупотреблении полномочиями

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями.

О своей невиновности Архипов заявил журналистам в суде.

Напомним, Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО министра на два месяца. Его задержали 20 марта, силовики возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Оно связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

Речь идет о банковской гарантии на сумму 220 млн рублей, которую региональный оператор предоставил при заключении 10-летнего контракта. По версии следствия, Архипов не потребовал возврата указанных средств в бюджет, несмотря на то, что компания ООО «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства.