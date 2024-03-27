Один из пострадавших после теракта в «Крокусе» скончался в больнице

Число погибших увеличилось до 140 человек.

В результате теракта в торгово-развлекательном комплексе «Крокус» число погибших увеличилось до 140 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Один из пострадавших скончался в больнице.

По последним данным, четыре пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, из них трое детей. Еще 34 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а 23 человека уже готовятся к выписке из медицинских учреждений после оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты.