В Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты

С девочкой провели беседу, она извинялась.

В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ посетили школьницу, которая в мессенджере распространяла сообщения с фальшивого аккаунта и призывала к совершению терактов в России. Об этом сообщили в МВД.

Поначалу девочка считала это шуткой. Однако когда к ней пришли люди в форме, девочка осознала серьезность ситуации.

Проведена беседа, школьница извинилась за свои действия. Полиция продолжает проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в суд передано уголовное дело против парня, который помочился на Вечный огонь.