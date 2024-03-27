В Новосибирске в суд передано уголовное дело против парня, который помочился на Вечный огонь

Молодой человек осквернил символ воинской славы России в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 23 ноября прошлого года в публичном месте на территории Ленинского района Новосибирска 21-летний житель Тывы, находящийся в алкогольном опьянении, осквернил символ воинской славы России, тем самым оскорбил память защитников Отечества.

После чего заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого человека, который обвиняется по статье “осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично”.

Сейчас уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что под Новосибирском осудили женщину за реабилитацию нацизма.